قرار جمهوري بإصدار قانون حماية المستهلك (نص كامل)

(مصراوي):

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن "حماية المستهلك"، وذلك بعد إقراره من قِبَل مجلس النواب.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، القانون الذي يُلزم المورد بإعلام المستهلك عن جميع البيانات الخاصة بالمنتج، من حيث الثمن والمصدر وأي بيانات تحددها اللائحة التنفيذية، وإلزام المورد بأن تكون الإعلانات الخاصة بالمنتج باللغة العربية وواضحة.

كما شدد على أن يُعمل بأحكام القانون المرافق في حماية المستهلك، وألا تخل أحكامه بأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر برقم 3 لسنة 2005، وكذلك قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادر برقم 1 لسنة 2007.

وجاء نص القانون كالتالي: