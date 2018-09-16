"الفولي": معاقبة أي مدير مدرسة يُقصر في توزيع "التابلت"

تصل إلى 31 ألفًا.. خريطة مصروفات المدارس الحكومية الجديدة

كتب- حاتم أبوالنور:

قال محمود الفولي، مدير الإدارة التعليمية بجنوب الجيزة، إنهم انتهوا من توصيل كابلات الفايبر للمدارس الثانوية بالإدارة، منها السعيدية الثانوية العسكرية، والجيزة الثانوية بنات، والبغدادية والوسام والنهضة الرسمية للغات وغيرها، من المدارس الثانوية على مستوى المحافظة، تمهيدًا لتشغيل التابلت مع بداية العام الدراسي الجديد، تنفيذًا للنظام التعليمي الجديد للثانوية العامة.

وأكد "الفولي"، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" الانتهاء من صيانة 80% من المدارس بالداخل، بالإضافة إلى الانتهاء من صيانة "بسيطة" لباقي المدارس خلال الساعات القليلة القادمة.

وأشار إلى معاقبة أي مدير مدرسة يقصر في التوزيع الصحيح للتابلات، وذلك حفاظًا على سلامة الأجهزة.