وزير التعليم: المستوي الفني والإخراجي لكتب رياض الأطفال يعد مناسبا

القاهرة- أ ش أ:

قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني طارق شوقي، اليوم الأحد، إن المستوي الفني والإخراجي لكتب رياض الأطفال يعد مناسبا وذات جودة وأن بعض شركات الكتب الخارجية للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال استجابت لدعوتنا بالعمل في إطار فلسفة الوزارة الخاصة بالنظام الجديد وتنمية مهارات الطالب.

جاء ذلك خلال المؤتمر الأسبوعي الذي تعقده وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتناول تدريب المعلمين.

وأشار الوزير إلى أهمية وعي أولياء الأمور لعدم شراء الكتب الخارجية التي لم تحصل على تصريح الوزارة، فتلك الكتب تضر بالطلاب فضلا عن انتهاك حرية الملكية الفكرية.

وتابع شوقي أن "نحن نقيس مدى فهم الطالب ولن ينجح طالب لا يستطيع القراءة والكتابة وبالتالي نحن في حرب ضد سياسة تحفيظ الطلاب، فحديث الدرجات لابد من أن ينتهي من الثقافة المصرية وهنا تكمن فلسفة التغيير".

وشهد المؤتمر حضور قيادات الوزارة من بينهم نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، محمد مجاهد والدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام.