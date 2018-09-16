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الصحة: خروج 8 مصابين بحادث مستشفى ديرب نجم بعد تماثلهم للشفاء

04:23 م الأحد 16 سبتمبر 2018
الصحة: خروج 8 مصابين بحادث مستشفى ديرب نجم بعد تماثلهم للشفاء

وزارة الصحة

كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة الصحة، خروج 8 حالات من مصابي حادث مستشفى ديرب نجم بمحافظة الشرقية، بعد تلقيهم العلاج وتماثلهم للشفاء.
وشهد مستشفى ديرب نجم بمحافظة الشرقية، أمس السبت، وفاة 3 مرضى وإصابة 33 آخرين، بحسب بيان النائب العام، أثناء خضوعهم لجلسة غسيل كلوي، فيما استدعت النيابة القائم على إدارة المستشفى، وأمرت بالتحفظ على الجثامين، وأغلقت وزارة الصحة مركز الغسيل الكلوي بالمستشفى.
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