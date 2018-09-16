تصل إلى 31 ألفًا.. خريطة مصروفات المدارس الحكومية الجديدة

كتبت- ياسمين محمد:

نصت المادة 19 من الدستور المصري، على إلزامية التعليم حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وكفالة الدولة مجانية التعليم بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقًا للقانون، والتزام الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعلم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

وعلى الرغم من نص الدستور على التزام الحكومة بمجانية التعليم في مراحله المختلفة، إلا أن وزارة التربية والتعليم، اسحدثت أنماطًا من المدارس، بمصروفات تتراوح بين مئات إلى آلاف الجنيهات، مثل: المدارس الرسمية للغات "التجريبية"، المدارس اليابانية، مدارس البكالوريا الدولية، ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

تؤكد وزارة التربية والتعليم دائمًا، أن استحداث أنماط مختلفة من المدارس، بمصروفات، لا يتنافى مع نص الدستور المصري الذي ألزم بمجانية التعليم،

إذ أن السواد الأعظم من المدارس الحكومية، هى مدارس مجانية، فبحسب آخر تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في مارس الماضي، يوجد في مصر 52 ألفًا و664 مدرسة، منها 45 ألفًا و279 مدرسة حكومية، و7 آلاف و358 مدرسة خاصة.

وتوضح وزارة التربية والتعليم، أن نحو 99% من المدارس الحكومية في مصر مدارس مجانية، باستثناء عدد قليل جدًا من المدارس، التي أنشأتها الوزارة لتقدم خدمات تضاهى المقدمة بالمدارس الخاصة والدولية، وتحدث توازنًا في مصروفات المدارس الدولية والخاصة، وتستقطب الأسر متوسطة الدخل، التي تنشد لأولادها تعليمًا مميزًا بمصروفات مناسبة.

ويستعرض مصراوي، أنماط المدارس التي استحدثتها وزارة التربية والتعليم، لتقديم خدمة تعليمية متميزة بمصروفات مناسبة:

- المدارس الرسمية للغات "التجريبية":

استحدثتها الوزارة قبل 20 عامًا، لتقدم خدمات تضاهى المقدمة بالمدارس الخاصة للغات، من خلال اختيار معلمين أكفاء للعمل بها، وتدريس مادتي العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية، كما أن كثافة فصولها تتراوح بين 25 و30 طالبًا "قبل زيادة الإقبال عليها وارتفاع الكثافة".

عدد المدارس التجريبية في مصر يصل إلى نحو 700 مدرسة فقط، ومصروفاتها تتراوح بين 400 إلى 1200 جنيه، باختلاف المراحل التعليمية والمحافظات.

- مدارس النيل الدولية:

هى مدارس حكومية، تشرف عليها وحدة شهادة النيل الدولية بصندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، بالشراكة مع هيئة الامتحانات الدولية بجامعة كامبريدج البريطانية تحت إشراف وزارة التربية والتعليم.

تقدم المدارس التي شرعت الحكومة في إنشائها عام 2010، نظامًا تعليميًا بمعايير عالمية وهوية مصرية، ويحصل طلابها على الشهادة المصرية الدولية لإتمام التعليم قبل الجامعي، تؤهله للالتحاق بالجامعات داخل مصر وخارجها.

يصل عدد مدارس النيل حتى الآن 5 مدارس بـ5 محافظات، وتتوسع الحكومة في التجربة بإنشاء 5 مدارس أخرى بمحافظات مختلفة، وتتراوح مصروفاتها بين 12 و16 ألف جنيه باختلاف المراحل الدراسية.

- مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM:

هى مدارس ثانوية فقط، تهدف لرعاية المتفوقين في العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا، وتطبق مناهج وطرق تدريس جديدة تعتمد على المشروعات الاستقصائية؛ لإعداد طالب لديه القدرة على التصميم والإبداع والتفكير.

يصل عدد المدارس حتى الآن 11 مدرسة، وتتوسع الحكومة في إنشائها وصولًا لمدرسة في كل محافظة، وتصل مصروفاتها بالنسبة لطلاب المدارس الحكومية إلى 1000 جنيه فقط، بينما لطلاب المدارس الخاصة والدولية، فمصروفاتها تصل إلى مبلغ مضاهٍ لمصروفات آخر سنة دراسية لطالب الشهادة الإعدادية وبحد أقصى 31 ألف جنيه.

- المدارس اليابانية:

تجربة استحدثتها وزارة التربية والتعليم، مؤخرًا، لنقل تجربة التعليم الياباني الذي يركز على بناء شخصية الطالب، ويدخل الخدمة العام الدراسي الجديد 2018/2019، 34 مدرسة يابانية بـ19 محافظة، وتبلغ مصروفاتها 10 آلاف جنيه.

- مدارس البكالوريا الدولية:

هى مدارس حكومية دولية تقدم شهادة "البكالوريا الدولية"،ولها فرعان حتى الآن هما: المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد، والمدرسة المصرية الدولية بالمعراج، وتتراوح مصروفات الدراسة بها بين (7)و(9) آلاف جنيه باختلاف المراحل التعليمية.

ووقعت وزارة التربية والتعليم مؤخرًا، بروتوكول تعاون مع مؤسسة المدارس الدولية فى مصر؛ للتوسع في تجربة المدارس الحكومية الدولية، وتقديم الدعم الفني لـ10 مدارس بمحافظات مختلفة، لتكون المدارس الجديدة بمثابة فرصة واعدة لأولياء الأمور الراغبين في تعليم أولادهم تعليمًا جيدًا: IG، IB، American، بأقل التكاليف الممكنة، تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، وبمساندة وخبرات أصحاب المدارس الدولية.

وتصل مصروفات المدارس الحكومية الدولية الجديدة إلى 15 ألف جنيه كحد أقصى، وتدخل الخدمة بدءًا من مرحلة رياض الأطفال، اعتبارًا من العام الدراسي 2018/2019.

ومن بين 45 ألف مدرسة حكومية مجانية، يوجد أقل من 1000 مدرسة حكومية، تقدم تعليمًا يضاهي للتعليم الخاص والدولي؛ بمصروفات مخفضة مقارنة بالمدارس الخاصة والدولية.

ويدفع طلاب المدارس الحكومية مصروفات تتراوح بين 65 و 115 جنيهًا باختلاف المرحلة، يعفى منها: أبناء الشهداء والمصابون، وضحايا الإرهاب، وأبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي، ولا تعد هذه الأموال مقابل خدمة التعليم، ولكنها مقابل اشتراكات وأنشطة طلابية وتأمين صحي.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، الأحد الماضي، أكد أنه ينشد تقديم خدمة تعليمية أفضل للسواد الأعظم من طلاب المدارس الحكومية، لذا سعت وزارة التربية والتعليم لتدشين نظام تعليمي جديد، يبدأ بمرحلة رياض الأطفال اعتبارًا من العام الدراسي الحالي 2018/2019، ويتدرج ليحل محل النظام القائم، ويعتمد النظام على بناء شخصية الطفل المصري وتنمية مهاراته، وإعداده ليخرج منافسًا في سوق العمل المحلي والدولي.