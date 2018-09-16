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وفد إذاعات أوروبا يزور استوديوهات "ماسبيرو" ( صور)

03:53 م الأحد 16 سبتمبر 2018
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كتب- مصطفى علي:

تفقد وفد اتحاد إذاعات الدول الأوروبية EBU، قطاع الأخبار بالهيئة الوطنية للإعلام، وزار استديوهات ماسبيرو.

وزار الوفد على هامش اجتماع اليوم الذي عُقِدَ بين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، حسين زين، وأعضاء الوفد الأوربي، استوديوهات قطاع الأخبار للتعرف على تقنيات النقل، والبث، وتفقد استوديو 5، واستوديو 11.

واصطحب الوفد خلال جولته بالاستوديوهات عمرو الشناوي رئيس قطاع الأخبار، وفقا لبيان صادر عن الهيئة الوطنية للإعلام اليوم الأحد.

اتحاد إذاعات الدول الأوروبية ماسبيرو الهيئة الوطنية للإعلام

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