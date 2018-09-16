جامعة القاهرة تفعل نظام التحصيل الإلكتروني.. وتوزيع 8000 بطاقة على المستجدين

كتب- محمد قاسم:

أعلنت جامعة القاهرة، عن بدء تطبيق نظام التحصيل الإلكتروني، ومنع تحصيل الأموال من الطلاب من خلال الخزن بالكليات.

وقال محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة إن النظام يتماشى مع توجهات الدولة، لتحقيق الشمول المالي وإتمام المعاملات بشكل غير نقدي.

وأوضح أنه سيتم توزيع بطاقات الدفع المسبقة على جميع الطلاب المستجدين، للعام الدراسي 2018/2019 خلال الكشف الطبي، لضمان وصول البطاقات للجميع، قبل بدء العام الدراسي، لافتا إلى توزيع أكثر من 8000 بطاقة على الطلاب الجدد خلال الأسبوعين الماضيين.

وأصدر الخشت، قرارًا بمنع تحصيل المصروفات بطريقة يدوية من خلال الخزن في جميع الكليات، ولجميع الخدمات، بما في ذلك رسوم التسجيل في المؤتمرات العلمية، والشهادات، ورسوم الكشف الطبي، ورسوم سحب المظاريف والمقابلات الشخصية للبرامج المختلفة، وغيرها، سواء لمرحلة البكالوريوس، والليسانس أو مرحلة الدراسات العليا.

وأشار الخشت، إلى أن جامعة القاهرة نفذت خطوات واسعة في سبيل التحول إلى جامعة ذكية، مع وجود مظلة ميكنة إلكترونية واسعة للجامعة لتحقيق التحول الرقمي، وتوطين الشمول المالي، مضيفًا أن الجامعة عملت على تفعيل منظومة التحصيل الإلكتروني، لجميع خدمات الطلاب وتطبيق الميكنة الإلكترونية والنظام الذكي في المدن الجامعية.

وأضاف الخشت، أنهم بصدد التحول التدريجي إلى النظام اللاورقي، وتصميم العديد من البرمجيات ورفعها على أجهزة الحاسب الآلي، وتفعيل منظومة المراقبة الإلكترونية للامتحانات لأول مرة عن طريق الكاميرات، مؤكدًا أنه سيتم نشر المقررات الإلكترونية على موقع الكليات والجامعة، وتفعيل نظام الكنترولات الإلكترونية، وتطوير أعمال الكنترولات عن طريق ميكنة أعمالها وإصدار النتائج.