"التعليم": مدرسة الضبعة النووية بمطروح تدخل الخدمة العام المقبل

كتبت- ياسمين محمد:

تفقد الدكتور سمير النيلي، مدير مديرية التربية والتعليم بمطروح، اليوم الأحد، التجهيزات النهائية لمدرسة الضبعة الثانوية لتكنولوجيا الطاقة النووية، استعدادًا لدخولها الخدمة في العام الدراسي الجديد 2019/2020.

وتفقد النيلي مباني المدرسة والمعامل التكنولوجية والورش الفنية، مؤكدا أن التجهيزات مستمرة وتسير على قدم وساق لضمان جاهزية المدرسة لدخول الخدمة في 22 سبتمبر المقبل، بعد إمدادها بالأجهزة والمعدات.

وأكد مدير تعليم مطروح، أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، واللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح والدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفني، يتابعون بدقة وعناية، اللمسات الإنشائية النهائية المتواصلة لمدرسة الضبعة.

وبدأ طلاب مدرسة الضبعة النووية، الدراسة منذ العام الماضي، بمقر مدرسة تكنولوجيا الصيانة المتقدمة بالقاهرة، وينتقلون العام المقبل لمدرستهم الأصلية بمطروح بعد اكتمال إنشاءاتها.