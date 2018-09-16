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    مساعد وزير الداخلية السابق ينضم إلى حزب الوفد

    02:51 م الأحد 16 سبتمبر 2018
    مساعد وزير الداخلية السابق ينضم إلى حزب الوفد

    المستشار بهاء الدين أبوشقة

    كتبت- هند الشامي:

    وقع اللواء هشام بلال، مساعد وزير الداخلية السابق، استمارة انضمام لعضوية حزب الوفد، معرباً عن سعادته بهذه الخطوة.

    وأضاف وفقا لبيان صادر عن حزب الوفد اليوم السبت، أنه ينتمى إلى أسرة وفدية، ويعتبر انضمامه إلى بيت الأمة عودة إلى مسار الأجداد، مضيفاً أن حزب الوفد يلعب دوراً مهماً على الساحة السياسية، خاصة بعد تولى المستشار بهاء الدين أبوشقة رئاسته.

    وأوضح أن الفترة القادمة تحتاج إلى وجود أحزاب قوية بالمشهد السياسى، وأن حزب الوفد صاحب تاريخ ومواقف وطنية مشرفة.

    وأكد مساعد وزير الداخلية السابق، أنه سيبذل قصارى جهده لرفعة الوطن والوفد، وأن لديه عدة أفكار لتطوير قطاعات الصحة والتعليم والمرور والشباب، مضيفاً أن من أهم هذه الملفات هو الملف الأمني.

    ومن جانبه، رحب المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد بانضمام اللواء هشام بلال، للوفد، مشيراً إلى أن هذه دلالة على أن حزب الوفد هو بيت الأمة، وقبلة الديمقراطية والحريات.

    هشام بلال حزب الوفد بهاء الدين أبوشقة

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