موانئ البحر الأحمر: 2 مليار و264 مليون إيرادات العام الحالي

كتب- صديق العيسوي:



أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر عن تحقيق إيرادات بقيمة 2 مليار و 264 مليون جنيه، خلال العام المالي 2017/2018، بزيادة عن المستهدف بمبلغ مليار و75 مليون جنيه، وبنسبة تصل لـ90% زيادة عن المستهدف تحقيقه من إيرادات خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ووفقا لبيان الهيئة اليوم السبت، بلغ إجمالى صافى الإيرادات المحققة بعد خصم التكاليف 855 مليون جنيه، بزيادة عن المستهدف بمبلغ 286 مليون جنيه بنسبة 50 % زيادة عن المستهدف.

وقالت الهيئة إن زيادة الإيرادات نتيجة لسياسة استغلال كافة الطاقات التي كانت عاطلة بالموانئ، إضافة لتنمية مواردها وتغطية الأعباء التي تتحملها في تقديم الخدمات المختلفة، وزيادة عدد السفن العابرة لقناة السويس، وزيادة حمولات وحجم البضائع المتداولة بموانى الهيئة بعد الانتهاء من أعمال التطوير.

وأشارت الهيئة إلى الانتهاء من تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية بتكلفة 431 مليون جنيه، بنسبة 100 % للعام المالي 2017 /2018، والاعتماد على القطاع الخاص في إدارة المشروعات الاستثمارية والخدمية، للاستفادة من خبراته وخلق فرص عمل بالمحافظات الموجود بها موانئ.