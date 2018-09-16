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    " التعليم": تأجيل الدراسة بـ"اليابانية" في مطروح للعام المقبل

    02:42 م الأحد 16 سبتمبر 2018
    " التعليم": تأجيل الدراسة بـ"اليابانية" في مطروح للعام المقبل

    كتبت- ياسمين محمد:

    قررت وزارة التربية والتعليم، إرجاء بدء الدراسة بالمدرسة المصرية اليابانية بمدينة الحمام في محافظة مطروح، إلى العام الدراسي القادم 2019/2020، نظرا لقلة إقبال طلاب المنطقة عليها.

    وبحسب منشور على الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بمطروح، قال الدكتور سمير النيلي، وكيل الوزارة بمحافظة مطروح، إن مساحة المدرسة تبلغ عشرة آلاف متر مربع، وتضم إثنين وعشرين فصلًا، وحجرات دراسية ومعامل تكنولوجية، وعلمية وملاعب على أحدث طراز.

    وكانت وزارة التربية والتعليم فتحت باب التقدم أمام الطلاب لـ40 مدرسة مصرية يابانية، يوليو الماضي، وأرجأت تشغيل 6 منهم بسبب عدم الإقبال، وعقب قرار تأجيل مدرسة مطروح يصبح عدد المدارس اليابانية في الخدمة 33 مدرسة.

    وزارة التربية والتعليم المدارس المصرية اليابانية مدينة الحمام محافظة مطروح مديرية التربية والتعليم

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