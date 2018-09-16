مستشار السيسي: العالم يواجه 40 تيارًا متطرفًا

كتبت- هند الشامي وأحمد علي:

قال الدكتور أسامة الأزهرى، مستشار رئيس الجمهورية، ووكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن فكر التطرف والإرهاب يدور حول 8 مفاهيم محورية، هي التي يبني عليها المتطرفين أفكارهم، مشيراً إلى أن العالم يواجه 40 تياراً وتنظيماً متطرفاً، ومهما اختلفت شعارتهم إلا أنهم يتفقون جميعاً في حمل السلاح، ونقض الوجود وترويع الآمنين، وتشويه صورة الدين والتنكر لقيمة الوطن والبلدان.

جاء ذلك في كلمته اليوم الأحد خلال جلسة محاربة أفكار التطرّف من خلال التعليم والثقافة وسيادة القانون، ضمن فعاليات اليوم الثاني للندوة التي ينظمها الاتحاد البرلماني العربي حول الوضع العربي الراهن، بمقر مجلس النواب المصري.

وأضاف الأزهري، أن التكفير أو ما يسمى في أدبياتهم "الحاكمية" يعد القضية المركزية التي ينطلق منها فكر التطرف، وتنبثق منها كافة المفاهيم والأفكار الأخرى، مشيراً إلى أن هذه الأفكار تعيد فكر الخوارج من جديد، حيث يقومون من خلالها إطلاق وصف الكفر على المجتمعات، والدول حتى بلغ الشطط بعض منهم أنهم لا يقفون في التكفير للوقت الحالي بل يرجعون إلى الماضي.

وتابع الأزهري، أنه من المنطلق التكفيري بدأت تولد لديهم نظرية غاية في الغرابة، نطق بها زعيم تنظيم داعش وهي "انقطاع الدين على الوجود"، وفي ضوء ذلك يعطون لأنفسهم مسوغة الحركة، ويرون أنفسم وحدهم من ينفذون هذا الدين.

ولفت الأزهرى، إلى أن أصحاب التيار المتطرف يلجأون إلى تفكيك فكرة الانتماء للأوطان، وأنه رصد 7 أفكار بمتابعة المواقع الخاصة بالجماعات التكفيرية على السوشيال ميديا، بخصوص نظرياتهم عن الوطن، ومنها أن الوطن لاقيمة له، وأن الحدود صنعها الاستعمار، وحب الوطن سخف، وأن الوطن هو البديل عن "فكرة الأمة"، بالإضافة إلى أنهم أيضا يسعون إلى لتشكيك في المرجعيات العلمية المؤمنة على الدين.

وأشار الأزهرى، إلى أن التنظيمات الإرهابية تلجأ للترويج لفكرة أنهم من الفرق الناجية يوم القيامة، كذريعة لجذب الشباب، ثم تحويل هذا الشباب المُختطف تدريجياً من التطرف إلى الإرهاب بإقناعه بحمل "السلاح".