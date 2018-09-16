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    رئيس "تطوير العشوائيات": نستهدف القضاء على المباني غير الآمنة

    02:40 م الأحد 16 سبتمبر 2018
    رئيس "تطوير العشوائيات": نستهدف القضاء على المباني غير الآمنة

    المهندس خالد صديق رئيس صندوق تطوير العشوائيات

    كتب- أحمد الصعيدي:

    قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، إنه تفقد مشروعات "تل العقارب" وحي الأسمرات المرحلة الثالثة، برفقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء ووزارة الإسكان يقدمان الدعم الكامل للصندوق.

    وأضاف "صديق"، خلال مداخلة هاتفية بفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن صندوق تطوير العشوائيات يقوم خلال المرحلة الحالية بالقضاء على المناطق غير الآمنة، لافتًا إلى افتتاح مشروعات كثيرة نهاية عام 2018.

    وأكد "صديق"، أن الصندوق يستهدف القضاء على البناء في المناطق غير المخططة، وأنه لا توجد أي مشكلة في التدفقات المالية بالمشروعات.

    خالد صديق تطوير العشوائيات تل العقارب حي الأسمرات مصطفى مدبولي

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