وزير التعليم: "محدش يكلمنا على الدرجات اللي مش هيفهم مش هينجح"

كتبت- ياسمين محمد:

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على تساؤلات أولياء الأمور بشأن منظومة الدرجات في نظام التعليم الجديد، المطبق على تلاميذ الصفوف الأولى، ونظام الثانوية المعدل المطبق على طلاب الصف الأول الثانوي، عما إذا كانت الجزئيات التي يؤدون الامتحان فيها في الفصل الدراسي الأول، ستكون ملغاة في الفصل الدراسي الثاني، قائلا: "مش هنجاوب على السؤال ده، لأن مفيش حاجة اسمها كدا والسؤال ده مش بتاعكم".

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي، المنعقد بديوان عام وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، حول آخر مستجدات منظومة التعليم.

وأوضح الوزير أن مثل هذه الأسئلة تخفي وراءها ثقافة سائدة لدى المصريين، وهى الجري وراء الدرجات قائلا: "السنة اللي فاتت طالب قالي نص درجة لله يا معالي الوزير"، مؤكدا أن الوزارة تهدف لأن يفهم الطالب المعلومة وتقيس مدى فهمه بغض النظر عن آلية هذا القياس".

وتابع: "إحنا بنقيس بيتعلم ولا لأ لو مش بيتعلم هيسقط، إن شالله يعيد 100 سنة، لازم يتعلم، مش هنطلع طلاب مش بيعرفوا يقروا ويكتبوا، إحنا مسؤولين، ومش هنختم شهادة صاحبها مش متعلم، ختم الدولة بعد كدا هيكون ليه قيمة".

واستطرد: "ما تفكروش في درجات بدون تعليم، مفيش في الرياضيات حاجة اسمها فصل دراسي منتهي، دي لغة مش أكاديمية إحنا بنحارب فكرة الدرجات".

ولفت شوقي إلى أن الوزارة ألغت فكرة الامتحانات بالأساس بالنسبة لطلاب الصفوف الأولى حتى الثالث الابتدائي، وبالنسبة للصف الأول الثانوي، لن نتحدث عن منظومة الدرجات: "الطالب مش هيعدي إلا لو اكتسب المهارة المطلوبة لو ما اكتسبهاش مش هيعدي وهيفضل في نفس السنة، ومفيش تظلمات".