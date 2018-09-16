وزيرة الصحة: 200 طبيب أسرة تقدموا للعمل بالتأمين الصحي

كتب - أحمد جمعة:

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم، يرافقها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الأعمال الإنشائية والتجهيزات للمبنى الإداري التأمين الصحي الجديد، ومستشفيات بورسعيد العام، وأطفال النصر لعلاج الأورام، والتضامن التخصصى التابع للتأمين الصحي، والنساء والولادة التخصصى.

وأوضحت وزيرة الصحة خلال تفقدها المبنى الإدارى الجديد للتأمين الصحي، أن معدلات التنفيذ تسير بأعلى من معدلاتها، مشيدة بهذا المجهود، كما أشادت أيضا بمعدل التنفيذ فى تطوير مبنى مستشفى بورسعيد العام.

ووجهت وزيرة الصحة خلال تفقدها مستشفى النصر، بإنشاء مبنى لسكن الأطباء، مجهز على أعلى مستوى.

كما تفقدت مستشفى التضامن، ووجهت بالإسراع في الانتهاء من مشكلة التكيف المركزى بالمستشفى، مشيدة بمعدل التنفيذ، وأثناء تفقدها مستشفى النساء والولادة التخصصى استوقفها زوج إحدى المرضي المحتجزين بالمستشفى واستمعت إلى شكواه، ووجهت على الفور وكيل وزارة الصحة ببورسعيد بحل شكواه وتقديم الخدمة الطبية اللازمة لها.

وأشارت الوزيرة إلى أن معدلات الإنجاز في تنفيذ كافة المنشآت الطبية تسير بشكل جيد، فيما عدا مستشفى بور فؤاد، والتى تواجه بعد التحديات في معدلات التنفيذ جار حلها مع الشركات المنفذة لتسليم المبنى وفقا للمواعيد المحددة.

وأكدت وزيرة الصحة أن هناك فرق من الوزارة تتابع معدلات التنفيذ فى كافة المنشآت الطبية، وزيارتها اليوم لمتابعة نسب الإنجاز، وتقديم كافة الدعم للانتهاء في المواعيد المحددة.

وذكرت أن هناك أكثر من 200 طبيب أسرة تقدم للعمل في المنظومة الجديدة للتأمين الصحي، مشيرة إلى أن الوزارة أوفدت فريق إلى إنجلترا لإمكانية إجراء تدريب لكافة القوى البشرية المقرر عملها في منشآت التأمين الجديدة، حيث سيتم إرسال عدد من الأطباء إلى إنجلترا للتدريب لفترة تتراوح من أسبوعين لثلاثة، كما سيتم استقدام فرق من إنجلترا لمصر لتدريب القوى البشرية، موضحة أن هناك تدريب" أون لاين" فضلا عن وضع تدريب على أعلى مستوى للتمريض، مؤكدة أن جميع القوى البشرية سيتم الإنتهاء من تدريبها خلال شهر مايو القادم.

وأكدت أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد انطلقت بالفعل منذ إعلان الرئيس البدء بحزمة التأمين الصحي الشامل فى السادس من يوليو الماضى، و التى بدأت بمبادرة الرئيس للقضاء على قوائم انتظار مرضى الجراحات العاجلة، والتى حققت إنجازات فاقت المعدلات، الأمر الذى وجه به رئيس الجمهورية بالاستمرار في المبادرة لمدة 3 سنوات لمنع تراكم قوائم جديدة.

وتابعت وزيرة الصحة، أنه من ضمن حزمة مشروع التأمين الصحى الجديد، إطلاق مبادرة الرئيس لأكبر عملية مسح طبي شامل لفيروس "سى" والأمراض غير السارية والمقرر إطلاقها في أكتوبر القادم، بالإضافة إلى مشروع المستشفيات النموذجية بالمحافظات والتى ستقدم خدمات طبية فى مختلف التخصصات وفقا لمعايير الجودة العالمية.

ولفتت إلى أن محافظة بورسعيد ستشهد طفرة طبية غير مسبوقة خلال العام القادم تليق بالمواطن المصرى.