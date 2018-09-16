عميد "دار علوم" القاهرة: قدمنا 170 قائدا شابا خلال الفترة الماضية

كتب- محمد قاسم:

قال الدكتور عبدالراضي عبدالمحسن، عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، إنه كليته قدمت على مدار الفترة الماضية قرابة 170 قائد من الشباب، من خلال الندوات والمؤتمرات والتدريبات.

وأضاف عبدالراضي، خلال كلمته بختام المرحلة الأولى لمشروع إعداد الـ 100 قائد بجامعة القاهرة، اليوم الأحد: "من حقنا أن نتوقف قليلًا لنقدم التحية لهؤلاء القادة من الشباب، الذين سيرفعون راية القيادة في جميع الوظائف التي سيشغلونها بعد تخرجهم".

يذكر أنه من المقرر بدء المرحلة الثانية من مشروع إعداد المائة قائد الأسبوع المقبل.

وتوجه عميد كلية دار العلوم، بالتحية والتقدير للقوات المسلحة المصرية، وذلك بحلول ذكرى نصر حرب 6 أكتوبر.