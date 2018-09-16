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اكتشاف تمثال جديد لـ"أبوالهول" في معبد كوم أمبو بأسوان

01:35 م الأحد 16 سبتمبر 2018
اكتشاف تمثال جديد لـ"أبوالهول" في معبد كوم أمبو بأسوان

معبد كوم أمبو

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت البعثة الأثرية المصرية العاملة بمشروع تخفيض منسوب المياه الجوفية في معبد كوم أمبو بأسوان عن تمثال مصنوع من الحجر الرملي لأبوالهول.

وقال الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه من المرجح أن التمثال يرجع إلى العصر البطلمي، حيث عثر عليه في الجهة الجنوبية الشرقية من معبد كوم أمبو، في المنطقة الواقعة بين السور الخارجي والتل الأثري، وهو نفس الموقع الذي اكتشف فيه منذ شهر لوحتين من الحجر الرملي للملك بطليموس الخامس.

وأضاف عبدالمنعم سعيد مدير عام آثار اسوان أن البعثة ستستكمل دراستها الأثرية اللازمة على التمثال المكتشف لمعرفة المزيد من المعلومات عنه.

ونوه عبدالمنعم في بيان اليوم السبت، إلى أن اللوحتين السابقتين يرجعان لعصر الملك بطليموس الخامس، ومصنوعتين من الحجر الرملي عليهم كتابات باللغة الهيروغليفية، والديموطيقية ونقلا الأسبوع الماضي للمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط للترميم والدخول في سيناريو العرض المتحفي.

أبوالهول معبد كوم أمبو أسوان مصطفي وزيري

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