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الزراعة: أكثر من 8 ملايين طن قمح واردات مصر هذا العام

01:27 م الأحد 16 سبتمبر 2018
الزراعة: أكثر من 8 ملايين طن قمح واردات مصر هذا العام

القمح

كتب - أحمد مسعد:

كشف الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة، عن استيراد مصر كميات قمح بلغت 8 ملايين و190 ألف، 138 طنا.

وقال العطار في تصريح لمصراوي إن كافة الموانئ تستقبل الشحنات المستوردة، مشيرا إلى أن الحجر الزراعي يطبق كافة المعايير والشروط الخاصة بصحة النبات.

وأضاف رئيس الحجر الزراعي، أن الحالات التي حظرت محدودة للغاية، مؤكدًا خلو الشحنات من آفة الإرجوت.

وأشار إلى أنه في حالة وجود أى شوائب يتم عمل غربلة للشحنة وفي حال تطبيق الشروط يتم السماح لها.

وتعد مصر واحدة من أكبر دول العالم المستوردة للقمح، خصوصا من دول روسيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.

وزارة الزراعة أحمد العطار الحجر الزراعي استيراد القمح
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