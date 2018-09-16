القائم بأعمال نائب رئيس جامعة القاهرة: كلية دار العلوم عادت للريادة خلال 10 أشهر

كتب- محمد قاسم:

قالت الدكتورة هبة نوح، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، إن كلية دار العلوم بقيادة الدكتور عبدالراضي عبدالمحسن، خلال 10 أشهر"مدة توليه منصب العمادة" تحولت إلى وجهة جديدة، بما ساعد لعودتها إلى الريادة مرة أخرى.

وأضافت نوح، خلال كلمتها بختام المرحلة الأولى لمشروع إعداد الـ100 قائد بجامعة القاهرة، اليوم الأحد: "كنت أشعر بالغيرة عندما كنت عميدة كلية الآثار من عميد كلية دار العلوم الدكتور عبدالراضي عبدالمحسن لما يعمله جاهدًا من الأنشطة، حيث أن العميد يرسل أنشطته بشكل مستمر منذ أن تولى منصبه لجميع الكليات، حتى يكون هناك تنافس حميد ما بيننا".

وتابعت: "العميد الحالي استطاع أن يغير الكلية إلى الأفضل، وساعدها على الانفتاح من جديد بعد أن كانت مغلقة على نفسها لسنوات، كما تسبب في عودة ريادة الكلية إلى موقعها الأساسي فهي منارة الكليات".

وأشارت إلى أن الكلية تحت القيادة الجديدة أصبحت من أنشط كليات الجامعة، فهي تدشن الفعاليات والأنشطة يوميًا وبشكل دوري، مضيفة: "المشروع الحالي إذا انتشر في جميع الكليات، وتخرج 100 قائد من كل كلية سيكون هناك 100 قائد رافض للتطرف ورافض للفكر الهدام، 100 قائد منتمي لوطنه، سيكون للدولة شأن أخر".

وطالبت القائم باعمال نائب رئيس الجامعة، بأن تقتدي كل كليات الجامعة بكلية دار العلوم، التي استطاعت خلال الفترة الصيفية أن تغرز الانتماء وتنجح في توعية الشباب من خلال مشروع المائة قائد.