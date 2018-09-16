الصحة: تقديم الخدمة الطبية بالمجان لـ 112 ألف حاج خلال موسم الحج

كتب- أحمد جمعة:

قالت وزارة الصحة والسكان إن فرق بعثة الحج الطبية هذا العام نظمت 840 جولة مرور على العيادات والمستشفيات وفنادق إقامة الحجاج للاطمئنان عليهم، كما نظمت 979 ندوة توعوية وتثقيفية للحجاج للتوعية بالأمراض المعدية وطرق الوقاية منها، وأهم التعليمات الواجب اتباعها حال شعور الحاج بأية أعراض.

وأوضح الدكتور عمرو قنديل المستشار الطبي لمصر بالسعودية والمشرف العام على البعثة الطبية أن عيادات البعثة الطبية بمكة المكرمة والمدينة المنورة والبالغ عددها 36 عيادة كشفت على 112 ألف و 274حالة مرضية، تم صرف العلاج اللازم لهم، من بينهم 96 ألف و 543 حالة مرضية بمكة المكرمة، و 12 ألف و 326 حالة في المدينة المنورة، كما كشفت عيادة المشاعر على 3 ألاف و 405 حالة، لافتاً الى أنه يوجد 8 مصابين محتجزين بمستشفيات مكة المكرمة، و 2 بجدة، و3 بالمدينة المنورة، مشيراً إلى أنه تم تسجيل 70 حالة وفاة بين الحجاج المصريين حتى الآن.

و تفقد الدكتور عمرو قنديل، واللواء عمرو لطفي المدير التنفيذي للبعثة الرسمية، الحالة الصحية للحجاج المصريين المحتجزين بمستشفيات مكة المكرمة، للاطمئنان عليهم ومتابعة حالتهم الصحية.

وأشار الدكتور محمد شوقي رئيس البعثة الطبية للحج، في بيان اليوم، انه تم إجراء غسيل كلوي ل 40 حالة بالمستشفيات السعودية خلال فترة الحج هذا العام، وذلك باجمالي 299 غسلة كلوية، كما انه تلقت 6 حالات العلاج الكيماوي بإجمالي 9 جلسات، لافتاً إلى أن فريق المرور بالبعثة قام بالمرور على 12 الف و 830 غرفة بمقر اقامة الحجاج للإطمئنان عليهم وتوعيتهم.

ومن جانبه أكد الدكتور عماد كاظم نائب رئيس البعثة الطبية للحج، عدم اكتشاف أي حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين خلال فترة الحج هذا العام، لافتاً الى أن هناك بعض الحجاج ترددوا أكثر من مرة على العيادات الطبية المصرية الموجودة بمكة المكرمة والمدينة المنورة.