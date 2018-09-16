الأزهرى: 100 ألف صفحة تروج للتطرف عبر الإنترنت

كتب- أحمد علي وهند الشامي:

حذر الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية، وعضو مجلس النواب، من استخدام التيارات المتطرفة لشبكات "السوشيال ميديا " لنشر مضمونهم التفكيري، عبر التدوينات المختلفة، والتي تنتشر كالنار في الهشيم، لافتاً إلي رصد أحد المراكز البحثية نحو 60 ألف صفحة تتبع هذه التيارات منشأة باللغة العربية تبث محتوى تكفيري مقابل 40 ألف بلغات مُختلفة.

وقال الأزهري خلال جلسة "محاربة أفكار التطرف من خلال التعليم والثقافة وسيادة القانون" ضمن فعاليات الندوة البرلمانية العربية للاتحاد البرلماني العربي، والتي يستضيفها مجلس النواب المصري: "لو تمكنت كل صفحة من اختطاف عقل شاب لأصبحنا أمام 100 ألف إرهابي وهذا أمر كارثي".

وأضاف الأزهري، أن التيارات المتطرفة تبلور نفسها بسرعة فائقة حيث دخلت إلى عالم السوشيال ميديا لنشر محتواهم التكفيري، مشيراً إلي أن إدارة موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" قامت بإغلاق 10 آلاف حساب لداعش عام 2015.

وأكد أن غلق حساب يسهل أمامة إنشاء أضعافه، وأن عدد الكتب المعبرة عن هذا الفكر المتطرف تصل إلي نحو 1000 كتاب تنتشر على الفضاء الإلكتروني، بالاضافة إلى الكتب اليومية التي تصدر عن التنظيمات الإرهابية مثل "داعش" "أحرار ليبيا"، "أنصار بيت المقدس".