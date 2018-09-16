"الأرصاد": "طقس خريفي معتدل على كافة أنحاء الجمهورية"

كتب- أحمد الصعيدي:

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك تحسن في الأحوال الجوية، سواء في درجات الحرارة أو نسب الرطوبة، مستدركا: "نعيش طقس خريفي معتدل على كافة أنحاء الجمهورية".

وأضاف "عبدالعال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة التليفزيون المصري "الأولى"، اليوم الأحد، أن الشبورة المائية مازالت موجودة بكثافة على بعض الطرق القريبة من المسطحات المائية والأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أن الانخفاض الواضح في نشاط الرياح على أغلب الأماكن، بخلاف البحر الأحمر به اضطرابات بسبب نشاط الرياح.