"الزراعة": من يمتنع عن تحصين مواشيه فلن يتمكن من بيعها

كتب- أحمد الصعيدي:

قال الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن الهدف من حملة تحصين المواشي، والحيوانات، هو حماية الثروة الحيوانية، لافتا إلى تحرير محاضر ضد المزارعين الذين لم يحصنوا مواشيهم.

وأضاف "عبد الدايم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن من يمتنع عن تحصين المواشي وتسجيلها يُحرم مواشيه من التمتع بالخدمات البيطرية التي تقدمها الحكومة، متابعًا "الفلاح اللي عنده حيوان ومش هيحصنه ويقوم بتجسيله وترقيمه، لن يستطيع الدخول به أسواق الماشية".

وأشار "عبد الدايم"، إلى أن الحملة القومية ضد الحمى القلاعية التي أطلقتها وزارة الزراعة ستذهب لمنازل المزارعين مباشرةً لتحصين المواشي، منوهًا إلى أن مدة هذه الحملة شهر واحد، ومن الممكن أن تمتد بعد هذه الفترة لأسبوع أو أسبوعين.