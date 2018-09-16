"مصر للطيران" تشكر السلطات السعودية على نجاح موسم الحج

كتب- طه عبيد:

تقدمت الشركة الوطنية مصر للطيران بالشكر للحجاج على ثقتهم في الشركة، وتعاونهم في نجاح الموسم ولجميع الوزارات والهيئات والجهات العاملة في موسم الحج في مطار القاهرة، والمطارات المصرية، والسعودية كما تقدمت الشركة بالشكر لسلطتي الطيران المدني المصري، والسعودي، والسفارة السعودية بمصر، وقنصلياتها على تعاونهم مع مصر للطيران في انسيابية الجسر الجوي لموسم الحج هذا العام.

كانت الشركة الوطنية اختتمت جسرها الجوى لعودة أمس، معلنة إنجاز الموسم على أكمل وجه في سهولة ويسر، في إطار توجيهات الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني وبتضافر جهود جميع الجهات والشركات التابعة لوزارة الطيران المدني والتنسيق مع الأجهزة العاملة بالمطارات المصرية والسعودية، والحرص على تفادي حدوث أي مشكلات تعوق انسيابية الجسر الجوي لموسم الحج.

وكان الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أعلن نجاح الشركة في نقل نحو ٧٢ ألف حاج في مرحلة العودة على ٣٣٧ رحلة جوية، بزيادة ٨ آلاف حاج عن السعة المقعدية في مرحلة السفر التي نقلت فيها الشركة ٦٤ ألف حاجاً في الفترة من ٢٧ يوليو وحتى ١٥ أغسطس الماضي.​