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رئيس جامعة الأزهر: إعلان أسماء الطلاب المقبولين بمدن القاهرة الجامعية غدا

11:55 ص الأحد 16 سبتمبر 2018
رئيس جامعة الأزهر: إعلان أسماء الطلاب المقبولين بمدن القاهرة الجامعية غدا

الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر

كتب – محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، إنه سيتم إعلان نتيجة تنسيق القبول بالمدينة الجامعية للبنين بالقاهرة، غدًا الإثنين، ونشر الأسماء على الموقع الإلكترونى للجامعة.

وأوضح المحصراوي، في بيان له الأحد، أنه تمت المفاضلة بين المتقدمين للإسكان الطلابي وفق الضوابط المقررة التى تُراعى التفوق العلمي، ومحل الإقامة، والحالات الإنسانية، والمَرَضية.

وأشار رئيس جامعة الأزهر، إلى أنه سيتم قبول تسكين الطلاب الحاصلين على تقدير امتياز وجيد جدًا بجميع الفرق الدراسية بمختلف الكليات بالقاهرة.

كان الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، أعلن أنه سيتم تسكين الطلاب بالمدن الجامعية، قبيل العام الدراسي الجديد، الذي يبدأ السبت المقبل.

محمد المحرصاوي مدن القاهرة الجامعية جامعة الأزهر

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