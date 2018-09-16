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توقيع اتفاق استكمال تنفيذ مشروعات صرف صحى بـ3 قرى بسوهاج بتكلفة 145 مليون جنيه

11:55 ص الأحد 16 سبتمبر 2018
توقيع اتفاق استكمال تنفيذ مشروعات صرف صحى بـ3 قرى بسوهاج بتكلفة 145 مليون جنيه

محافظة سوهاج

كتب- محمد عبدالناصر:

وقع اللواء مهندس محمد بدري محمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، عقد اتفاق مع إحدى شركات المقاولات المصرية لاستكمال مشروعات صرف صحي قرى المحامدة البحرية ودمنو والمزالوة بمركز سوهاج، والممولة من البنك الدولي، ووزارة الإسكان، وذلك عقب سحب الأعمال من شركة المقاولات التى تم ترسية الأعمال عليها فى وقت سابق لضعف نسب التنفيذ.

وأكد محمد، في بيان له اليوم، أنه لا تهاون فى تنفيذ المشروعات القومية، ويجب تحقيق الاستفادة القصوى من القروض التى تتحملها الدولة بهدف تحقيق رضا المواطنين، مشدداً على شركة المقاولات التى تم ترسية المشروع عليها ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى للتنفيذ لدخول الخدمة فى التوقيت المحدد.

وأشار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، إلى أن تكلفة مشروع صرف صحى قريتى المحامدة البحرية ودمنو، 73.8 مليون جنيه، وتكلفة مشروع صرف صحى قرية المزالوة، 71.9 مليون جنيه، ويشمل تنفيذ شبكات انحدار، وخطوط طرد، و3 محطات رفع، و1924 وصلة منزلية بقرية المحامدة البحرية، و1000 وصلة منزلية بقرية دمنو، و1150 وصلة منزلية بقرية المزالوة، ومن المقرر دخول تلك المشروعات للخدمة فى شهر سبتمبر من العام المقبل.

مشروعات صرف صحى شركة مياه الشرب سوهاج وزارة الإسكان البنك الدولي

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