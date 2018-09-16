رئيس حي الشرابية: حكر السكاكيني منطقة خطرة وتهدد حياة 2000 شخص

كتب- محمد نصار:

قال اللواء شاكر محمد مصطفى، رئيس حي الشرابية، إن جميع المباني الموجودة في منطقة حكر السكاكيني مهددة بالانهيار، وذلك على خلفية وفاة أم وأطفالها الثلاثة في انهيار عقار أمس بالمنطقة.

وأضاف مصطفى، لمصراوي، اليوم الأحد، أن جميع المنازل الموجودة في المنطقة مبنية بالطوب اللبن وليس بالخرسانة المسلحة، لافتًا إلى وجود منطقتين الأولى تحمل اسم الحكر القديم وتبلغ مساحتها 7 أفدنة، والثانية الحكر الجديد على مساحة إجمالية قدرها 5 أفدنة.

وأكد رئيس حي الشرابية، أن هذه المناطق مصنفة بانها مناطق خطرة من الدرجة الثانية، موضحًا أنه يعيش بالحكر القديم ما يقرب من 2000 شخص، وحياتهم معرضة للخطر في كل يوم.

ولفت رئيس الحي، إلى أنه تم الانتهاء من حصر كامل للمباني والسكان الموجودين في منطقة الحكر القديم منذ 3 أسابيع، وتم إرسال الملفات للمحافظة، من اجل بحث تطوير المنطقة بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات.

وتابع اللواء شاكر مصطفى: "من الممكن نقل السكان إلى أي من المدن الجديدة ومنها الأسمرات أو أهالينا أو غيرها من المدن التي تم تنفيذها في العاصمة".

وأوضح رئيس الحي، أنه عقب الانتهاء من تطوير منطقة الحكر القديمة، سيتم على الفور البدء في تطوير منطقة الحكر الجديدة.

كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، تلقت بلاغًا بانهيار الجزء الخلفي من عقار مكون من 3 طوابق وطابق رابع عبارة عن عشش في 5 شارع عثمان حجازي من شارع محمد رزق بجوار الجامع الأبيض بمنطقة حكر السكاكيني الجديد بالشرابية، وأسفر الانهيار عن وفاة أسرة مكونة من أم و3 أبناء.

وكلف اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، رئيس حي الشرابية، بتشكيل لجنة فنية هندسية من الحي لمعاينة العقارات المجاورة لعقار الشرابية المنهار وبيان مدى تأثرها من الانهيار من أجل سلامة سكانها وحفاظًا على أرواح شاغليها.

كما وجه عبدالعال، مسئولي إدارة الأزمات بالمحافظة بتوفير أماكن لإعاشة الأسر المتضررة من الانهيار لحين انتهاء الإجراءات القانونية لتسكينهم.

وصرح اللواء شاكر محمد مصطفى، رئيس حي الشرابية، بأنه فور وقوع الحادث انتقل للموقع الحماية المدنية ومسئولي حي الشرابية حيث تم انتشال الجثث من تحت الأنقاض ونقلها للمشرحة، مضيفًا أن العقار تقطنه أربع أسر أخرى غير التي فقدت في الحادث سيتم نقلهم إلى مكان مخصص لإعاشتهم بمركز شباب الزاوية الحمراء لحين الانتهاء من اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية لتسكينهم، كما يتواجد بالموقع مسئولي التضامن الاجتماعي لصرف الإعانات اللازمة.