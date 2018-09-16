محافظ القاهرة للمواطنين: تأكدوا من تراخيص العقارات قبل شرائها

كتب- محمد نصار:

شدد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بسرعة الإزالة الفورية لأي مخالفات بناء وعدم السماح بأي بناء عشوائي وتنفيذ القانون على المخالفين بكل حزم، مشيرًا إلى أنه يتم الآن تنفيذ أعمال إزالة بعقار شارع الكابلات بالمعصرة، وذلك لأن العقار أقيم بدون ترخيص متجاوزًا المساحة التي حددها القانون المنظم للبناء في هذه المنطقة والذي ينص على البناء علي مساحة 50% فقط من مساحة الأرض ولم يكتف صاحب العقار بالمخالفة بل تعدى على خطوط التنظيم.

وأهاب محافظ القاهرة، في بيان الأحد، بالمواطنين عدم شراء أي وحدات سكنية دون الرجوع للحي والتأكد من حصول مالك العقار على التراخيص اللازمة وعدم وجود مخالفات قانونية به حتى لا يتعرضوا لضياع أموالهم.

وتزيل محافظة القاهرة، تحت إشراف اللواء أحمد فؤاد، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء علاء عطية، مساعد مدير الأمن لقطاع جنوب القاهرة، واللواء هشام أبو النصر، مدير شرطة المرافق، الأدوار الثلاثة الخالية من العقار والذي يحوي كل دور فيه 5 وحدات سكنية.

وطالب اللواء أحمد فؤاد، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، المتضررين بالتوجه للنائب العام وتقديم بلاغ ضد المالك لاحتياله عليهم حفاظًا على حقوقهم.

وأشار محمد حنفي العطيفي، رئيس حي المعصرة، إلى أن العقار صادر له قرارات إزالة وإيقاف أعمال ويقوم المسئولين بالحي بالتنسيق مع شرطة المرافق بأعمال الإزالة يدويًا للأدوار الثلاثة العليا الخالية لوجود سكان بالعقار.