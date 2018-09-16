رئيس جامعة الأزهر: لن تقبل أوراق أي طالب للالتحاق بالكليات بعد 24 سبتمبر

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، إن الـ24 من سبتمبر آخر فرصة لتنسيق القبول بالجامعة يدويًا لفئات إعادة القيد والسنوات السابقة والمعادلات، وتخصص القراءات للبنين، ولن يتم قبول أوراق أى طالب ممن ينتمون لهذه الفئات بعد الموعد المقرر.

وأوضح في يبان له الأحد، أن الطلاب الذين يريدون إعادة القيد، يجب عليهم التوجه إلى كلياتهم التى استنفدوا عدد مرات الرسوب فيها، وتدوين بياناتهم بمظاريف إعادة القيد.. لافتًا إلى أن الإدارة العامة لشئون التعليم بالقاهرة والأمانة العامة بالوجهين البحرى والقبلى، تختص بتلقي رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية الأزهرية خلال السنوات السابقة، وتختص الإدارة العامة لشئون التعليم بالقاهرة فقط بتلقي رغبات طلاب المعادلات، وتتولى كلية القرآن الكريم بطنطا فقط تلقى طلبات تخصص القراءات للبنين.

أشار إلى أنه سيتم خلال هذا الأسبوع إعلان نتيجة تنسيق القبول للمتقدمات من الحاصلات على الثانوية العامة للالتحاق بشعبة الترجمة الفورية باللغتين الإنجليزية والفرنسية بكلية الدراسات الإنسانية للبنات بجامعة الأزهر بالقاهرة.​