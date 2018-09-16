الإفتاء: ضرب التلاميذ في المدارس غير جائز شرعا..ويحق لولي الأمر منعه

كتب – محمود مصطفى:

أكدت دار الإفتاء، أن ضرب التلاميذ في المدارس لا يجوز شرعا، مشددة في فتوى لها، على أنه يحق لولي الأمر منع الضرب في المدارس بمراحل التعليم المختلفة، وتوقيع العقوبة على من يمارس ذلك.

وأشارت دار الإفتاء في فتوى لها، نشرتها على موقعها الإلكتروني، أن الإسلام هو دين الرحمة، ووصف اللهُ حبيبَه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بأنه رحمة للعالمين؛ فقال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾.

وأشارت إلى أن أَوْلَى الناس بالرحمة هم الأطفال؛ لضعفهم واحتياجهم الدائم إلى من يقوم بشؤونهم، حتى جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدم رحمة الصغير مِن الكبائر؛ فقال: "لَيْسَ مِنَّا مَن لمْ يَرْحَمْ صَغِيرنَا وَيَعْرِفْ شَرَفَ كَبيرِنَا"، ولم يرد عنه أنه ضرب طفلًا قَطُّ، فوجب على المعلمين أن يقتدوا بسيرته العطرة في ذلك.

ولفتت الدار، إلى أن الطفل قبل البلوغ ليس مكلَّفًا، فوجب التعامل معه -بغير ضرب- على جهة التأديب والتربية فقط لا على جهة العقاب؛ لأن العقاب إنما يكون على ارتكاب محرَّم أو ترك واجب.

وأكدت، أن التعامل مع تلاميذ المرحلة الثانوية يكون من منطلق أنهم مكلَّفون بالغون، والبالغ لا يُضرَبُ إلا في حدٍّ أو تعزير، وهو من سلطة ولي الأمر ولا يكون إلا بإذنه.

ونوهت إلى أنه إذا رأى وليُّ الأمر منعَ الضرب في المدارس بمراحلها المختلفة، بل وتوقيعَ العقوبة على مُمارِسِهِ، فله ذلك شرعًا، ويجب الالتزام به.