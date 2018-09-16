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خالد مجاهد: 11 مليون جلسة غسيل كلوي شهريًا بمستشفيات وزارة الصحة

11:30 ص الأحد 16 سبتمبر 2018
خالد مجاهد: 11 مليون جلسة غسيل كلوي شهريًا بمستشفيات وزارة الصحة

الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة

كتب- أحمد الصعيدي:

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إنه يجرى التحقيق الآن مع مدير ورئيس قسم الكلى بمستشفى ديرب نجم بمحافظة الشرقية بالنيابة العامة، مشيرًا إلى أن هناك تحسن كبير في الحالة الصحية لمصابي "ديرب نجم"، ومن المتوقع خروج جزء كبير منهم.

وأضاف "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن واقعة مستشفى ديرب نجم فردية ولا يجب تعميمها على باقي المستشفيات، وسيتم التعامل مع المقصرين بكل حزم، مؤكدًا أن وحدة الغسيل الكلوي بهذه المستشفى الآن تحت تصرف النيابة.

وأوضح "مجاهد"، أن ماكينات الغسيل الكلوي على مستوى الجمهورية آمنة، مشددًا أنه لا تهاون في حياة المرضى.

ونوه إلى أنه يتم عمل 11 مليون جلسة غسيل كلوي شهريًا بمستشفيات وزارة الصحة على مستوى الجمهورية.

خالد مجاهد وزارة الصحة الغسيل الكلوي مستشفى ديرب نجم

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