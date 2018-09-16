متحدث "النقل": حوادث القطارات تحدث في كل دول العالم

كتب- أحمد الصعيدي:

قال محمد عز، المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل، إن حركة القطارات منتظمة بجميع خطوط السكك الحديدية، ولم تتأثر بحادث "شبين الكوم - طنطا"، مشيرًا إلى أن الدكتور هشام عرفات وزير النقل وجه بتشكيل لجنة لمعرفة أسباب سقوط عجلة "البوجي".

وأضاف "عز"، خلال مداخلة هاتفية بفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن حوادث القطارات تحدث في كل دول العالم، وهناك جهود كبيرة تقوم بها وزارة النقل للنهوض بمنظومة السكة الحديد، لافتًا إلى أن الوزارة بصدد إنهاء التعاقد على أكبر صفقة الأضخم في تاريخ السكك الحديدية لعربات القطارات.

وأكد أن هناك تنسيق تام بين وزارة النقل ووزارة الصحة.