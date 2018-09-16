خروج قطار عن القضبان في المنوفية.. وإصابة 12 مواطنا

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، إصابة 12 مواطنا في حادث خروج قطار عن القضبان بمحطة قطار شبين الكوم الجديدة، محافظة المنوفية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ15 سيارة إسعاف مجهزة نقلت 3 من المصابين إلى مستشفيي شبين الكوم الجامعى، فيما تم نقل 9 إلى مستشفى شبين التعليمي.

وذكر مجاهد أن الإصابات بسيطة تراوحت ما بين كسور، وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكدا أن جميعهم يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.