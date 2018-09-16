حدث ليلاً| انقطاع الكهرباء في العريش.. وإطلاق نار بالمسجد النبوي

القاهرة- مصراوي:

شهدت ليلة أمس عددًا من الأحداث على المستويين المحلي والدولي، فعلى الصعيد الدولي أبرزها ارتفاع عدد ضحايا إعصار "فلورنس" في أمريكا لـ11 قتيلا، و إطلاق نار في ساحة المسجد النبوي الشريف دون وقوع إصابات، أما محليا شهدت المنيا واقعة انتحار شاب تحت عجلات القطار، وانقطاع التيار الكهربائي عن مدينة العريش.

ويرصد مصراوي أهم الأحداث التي وقعت ليلة أمس.

انتحار شاب تحت عجلات قطار في المنيا

الكهرباء: انقطاع التيار بالعريش بسبب عطل بالمحطة المغذية للمدينة

انطلاق برنامج "الحكاية" لعمرو أديب على "mbc مصر"

تغريدة.. جماهير ليفربول تهاجم ماني بسبب أنانيته مع صلاح

بعد شهر من إصابته وفاة شاب فلسطيني متأثرا بجراحه باحتجاجات غزة

ارتفاع عدد ضحايا إعصار "فلورنس" في أمريكا إلى 11 قتيلا

إطلاق نار في ساحة المسجد النبوي

25 قتيلا في أقوي إعصار يضرب الفلبين ومناطق مجاورة

ترامب يعلن قريباً عن رسوم جديدة على الواردات الصينية