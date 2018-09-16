عناوين الصحف: توجيهات السيسي للجيش وحادث "الغسيل الكلوي".. وحبس نجلي مبارك

القاهرة- أ ش أ:

استحوذت إشادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال رئاسته اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بجهود رجال الجيش في التصدي للعمليات الإرهابية والإجرامية على صدر اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم الأحد، التي أبرزت أيضا تأكيده ضرورة الاستمرار في التحلي بأعلى درجات الحيطة والحذر واليقظة والاستعداد القتالي.

كما تابعت الصحف أعمال الاجتماع الأول لمجلس المحافظين بعد تشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزراء التضامن الاجتماعي، والموارد المائية والري، والتموين، والتربية والتعليم، والتخطيط، والتنمية المحلية، والبيئة.

واهتمت الصحف أيضا بفعاليات الندوة البرلمانية العربية للاتحاد البرلماني العربي، التي عقدت بمقر مجلس النواب بحضور ممثلي برلمانات اليمن والأردن والكويت والإمارات والبحرين والمغرب والجزائر وفلسطين والصومال والسودان، وأبرزت الصحف - كذلك - اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار مصري يجرم الاستغلال الجنسي في عمليات حفظ السلام.

وفي الشأن العربي، حاز ختام سلسلة الاجتماعات الدولية التي عقدت في جنيف حول تشكيل اللجنة الدستورية السورية، والتي انتهت دون التوصل إلى اتفاق نهائي ، على اهتمامات الصحف التي أبرزت أيضا انتخاب البرلمان العراقي لمحمد الحلبوسي رئيسا لمجلس النواب، وفي تونس برز تجميد حزب الأغلبية في الحكومة التونسية (نداء تونس) عضوية يوسف الشاهد وإحالته للجنة الانضباط تمهيدا لفصله.

وفي الشأن الدولي، أبرزت الصحف نبأ الوفيات والجرحى الذين خلفهم إعصار (فلورانس) في الساحل الشرقي للولايات المتحدة في وقت أعلن فيه البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب سيتوجه إلى المناطق التي ضربها الإعصار الأسبوع المقبل.

محليا ، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) عناوينها وصفحاتها الرئيسية لتغطية وقائع اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، برئاسة الرئيس السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، بحضور الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى القائد العام للقوات المسلحة، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وجميع أعضاء المجلس.

ونقلت صحيفة (الأهرام) إشادة الرئيس السيسي - خلال الاجتماع - بجهود القوات المسلحة في التصدي للعمليات الإرهابية والإجرامية بالبلاد، بالتعاون مع جهاز الشرطة المدنية، وما يبذلونه من تضحيات فداءً للوطن وحفاظاً على أمنه وسلامته، مؤكداً ضرورة الاستمرار فى التحلي بأعلى درجات الحيطة والحذر والاستعداد القتالي.

فيما نقلت صحيفة (الأخبار) للرئيس السيسي تأكيده ضرورة الاستمرار في التحلي بأعلى درجات الحيطة والحذر والاستعداد القتالي، فضلاً عن مواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المنشآت الحيوية ومؤسسات الدولة في مختلف أنحاء الجمهورية، بما يضمن الحفاظ على أمن الوطن وإحباط محاولات الجماعات الإرهابية لتهديد سلامة المواطنين، مشيراً إلى أهمية الاستمرار في التدريب والحفاظ علي اللياقة البدنية والروح المعنوية العالية للقوات، وصولاً إلى أعلى درجات الجاهزية والاستعداد لتنفيذ أية مهام توكل إليهم لحماية أمن مصر القومي.

وأوردت صحيفة (الجمهورية) أنه تم خلال الاجتماع استعراض الأوضاع الأمنية في كافة أنحاء الجمهورية، ومراجعة التدابير والخطط الأمنية التي تنفذها القوات المسلحة لملاحقة والقبض على العناصر الإرهابية التي تستهدف أمن المواطنين وزعزعة استقرار البلاد خاصة في شمال سيناء.

وتابعت الصحف أعمال الاجتماع الأول لمجلس المحافظين بعد تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، بحضور وزراء التضامن الاجتماعي، الموارد المائية والري، التموين، التربية والتعليم، التخطيط، التنمية المحلية، البيئة.

وذكرت صحيفة (الأهرام) أن رئيس الوزراء أوصى المحافظين بضرورة التعامل مع المشكلات والتحديات التي قد تواجههم في أعمالهم بأفكار من خارج الصندوق؛ بما يضمن سرعة حل تلك المشكلات والتغلب على أي تحديات، مؤكداً أن للمحافظين كامل الصلاحيات لاتخاذ القرارات، ومتابعة المشروعات التي تنفذ على ارض محافظاتهم، مشددا على أهمية سرعة التواصل مع مختلف المسئولين بالوزارات والجهات للانتهاء من الإجراءات والطلبات التي تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مع الأخذ في الاعتبار أهمية عنصر الوقت الحيوية.

وأفادت حصيفة (الأخبار) أنه بالنسبة لما يتم تنفيذه من مشروعات خدمية وتنموية داخل المحافظات، أكد رئيس الوزراء ضرورة استمرار التنسيق مع الوزارات المعنية لسرعة الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات وفقاً للجداول الزمنية المحددة لها، وتيسير ما يخصها من إجراءات وقرارات، لضمان دخولها الخدمة في أقرب وقت.

بينما نشرت صحفية (الجمهورية) أن رئيس الوزراء أوضح - فيما يخص المشروعات المتعثرة بالمحافظات - أنه تم حصر جميع تلك المشروعات، وعلى المحافظين التنسيق مع الوزارات المعنية لسرعة تذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجهها، للانتهاء من تلك المشروعات وتشغيلها والاستفادة بما تم ضخه من استثمارات بها.

إلى ذلك أبرزت صحيفة (الأهرام) كلمة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب ورئيس البرلمان العربي في افتتاح أعمال الندوة البرلمانية العربية للاتحاد البرلماني العربي، التي عقدت أمس بمقر مجلس النواب وألقاها بالنيابة عنه النائب سعد الجمال رئيس لجنة الشئون العربية.

ونقلت الصحيفة عن عبد العال قوله إن فلسفة الاتحاد البرلماني العربي في جوهرها ترتكز على التواصل المستمر بين ممثلي البرلمانات العربية باعتبارهم ممثلي الشعوب والأوطان في سائر أنحاء الأمة العربية وإذا كان القادة من ملوك ورؤساء وأمراء وحكومات يلتقون ويتباحثون ويتشاورون في الشئون العربية والهموم والشواغل والتحديات التي تواجه الوطن العربي، فإنه حق أصيل للشعوب العربية وممثليهم البرلمانيين أن يجتمعوا ليتباحثوا ويتدارسوا المشاكل والهموم والتحديات التي تحيط بهذا الوطن وأن يدرسوا أفضل الحلول والسبل لمواجهة تلك التحديات والتعبير بكل شفافية ووضوح عن أفكار ورؤى ومقترحات الشعوب والمواطنين.

وأشارت الصحيفة إلى أن عبد العال أوضح أن حالة التردي في الوضع العربي الراهن والنزاعات المسلحة التي تضرب أوطانًا عربية بأكملها والاحتلال الأجنبي لبعض الأراضي العربية وتفشى الإرهاب الأسود الذي تمدد ويضرب العديد من البقاع العربية مع تفشى ظاهرة التطرف الديني والإثني مخلفا الدمار والفوضى واستباحة الشئون الداخلية للبلاد العربية والتدخلات المستمرة من الدول الأجنبية وبعض الهيئات والمنظمات الدولية، انعكس سلبًا على الأوضاع السياسية والاقتصادية والتنموية و التحديات الداخلية من فقر وبطالة وسوء أحوال صحية وتراجع الحاكمية الرشيدة.

هذا، وأبرزت الصحف نبأ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً مصرياً لمنع الاستغلال الجنسي في عمليات حفظ السلام، وذكرت صحيفة (الأخبار) أن القرار المصري حمل عنوان (الاستغلال والانتهاك الجنسي تنفيذ سياسة عدم التسامح)‬، حيث يهدف في الأساس إلى تجنب ومنع الاستغلال الجنسي في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام.

ونقلت الصحيفة عن مندوب مصر الدائم لدي الأمم المتحدة في نيويورك السفير محمد إدريس قوله - في بيانه أمام الجمعية العامة بمناسبة اعتماد القرار - إن مصر ملتزمة بدعم جهود سكرتير عام الأمم المتحدة في تنفيذ سياسة عدم التسامح إزاء حالات الاستغلال والانتهاك الجنسي، خاصة في إطار عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، مضيفا أن إدراج الموضوع على جدول أعمال الجمعية العامة يوفر المجال لطرح رؤى جميع الدول الأعضاء، خاصة الدول المساهمة بقوات في عمليات حفظ السلام الأممية.

وأشارت صحيفة (الجمهورية) إلى أن القرار يؤكد على الالتزام بسياسة عدم التسامح الكامل إزاء الاستغلال والانتهاك الجنسي في جميع مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، بما فيها الوكالات والصناديق والبرامج، ويطالب الأمين العام بالاستمرار في تقديم تقارير عن التدابير والتقدم المحرز في هذا الشأن.

وفي شأن محلي آخر، نشرت الصحف قرار محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالقبض على علاء وجمال مبارك وبعض رجال الأعمال من بينهم نجل الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل، وحبسهم على ذمة قضية اتهامهم بارتكاب مخالفات، خلال صفقة بيع البنك الوطني، والمعروفة إعلاميا بـ"التلاعب بالبورصة"، وتأجيل نظر القضية لجلسة 20 أكتوبر لورود تقرير لجنة الخبراء الذى أمرت المحكمة بتشكيله، عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح.

وفي سياق مختلف، نشرت الصحف أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بالتحفظ على الأجهزة والأدوات المستخدمة في عمليات الغسيل الكلوي بمستشفي ديرب نجم بالشرقية بعد وفاة 3 حالات وإصابة 33 مريضاً أثناء جلسات الغسيل الكلوي.

وذكرت صحيفة (الجمهورية) أن فريقا من النيابة العامة، برئاسة المستشار محمد القاضي المحامي العام لنيابات جنوب الزقازيق، انتقل إلى مستشفى ديرب نجم، وقام بإجراء المعاينة اللازمة لوحدة الغسيل الكلوي وسؤال المصابين وإجراء مناظرة للمتوفين وندب الطب الشرعي لتشريح الجثامين لبيان سبب الوفاة وسؤال المختصين بمستشفي ديرب نجم.

أما عن الشأن العربي، اهتمت صحيفة (الأهرام) بختام سلسلة الاجتماعات الدولية حول تشكيل اللجنة الدستورية السورية، التى عقدها المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا ستيفان دى ميستورا فى جنيف مع دول "مجموعة العمل المصغرة" دون التوصل لاتفاق نهائي.

وأوضحت الصحيفة أن دى ميستورا رفض الحديث عما توصلت إليه الاجتماعات، واكتفى فريقه بإعلان انتهائها رسميا، وبالتزامن، عقد وفد من الفصائل السورية المسلحة، برئاسة نصر الحريري، لقاء مع رؤساء وفود دول "مجموعة العمل المصغرة"، مشددا على ضرورة تضافر الجهود الدولية لحماية المدنيين.

وفي العراق، أوردت صحيفة (الأخبار) نبأ انتخاب البرلمان العراقي النائب السني محمد الحلبوسي رئيسا له أمس في أول خطوة صوب تشكيل حكومة جديدة بعد أربعة أشهر من انتخابات عامة غير حاسمة.

وذكرت الصحيفة أنه كان من المقرر أن ينتخب البرلمان رئيسه ونائبيه خلال جلسته الأولي في الثالث من سبتمبر لكنه لم يتمكن من هذا لأن النواب كانوا يحاولون وقتها تحديد أي الكتل المتنافسة استحوذت على أكبر عدد من المقاعد، وأشارت الصحيفة إلى أن الحلبوسي من مواليد 1981 وكان محافظا للأنبار ذات الغالبية السنية في غرب البلاد منذ عام 2017 إلى حين انتخابه نائبا في مايو الماضي.

أما عن آخر التطورات السياسية في تونس، فنشرت صحيفة (الأهرام) أن حزب الأغلبية في الحكومة التونسية (نداء تونس) أعلن تجميد عضوية رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وإحالته إلى لجنة الانضباط تمهيدا لفصله.

وأشارت الصحيفة إلى أن قرار الحزب يأتي بعد رسالة توجه بها إلى الشاهد تضمنت استجوابا بشأن علاقته بحزب حركة النهضة الإسلامية، الشريك في الائتلاف الحكومي، ونياته السياسية في ظل أنباء عن نيته تكوين حزب جديد، ولفتت الصحيفة إلى أن الشاهد حذر من أن أى تغيير حكومي سيعني قطع المفاوضات أو تأجيلها مع المؤسسات المالية الدولية المقرضة.

أما فيما يتعلق بالشأن الدولي، أوردت صحيفة (الأهرام) أن ما لا يقل عن 5 أشخاص - بينهم امرأه ورضيعها - لقوا مصرعهم جراء الدمار الذي خلفه الإعصار (فلورانس) في الساحل الشرقي للولايات المتحدة، في وقت أعلن فيه البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب سيتوجه إلى المناطق التي ضربها الإعصار الأسبوع المقبل، بمجرد التأكد من أن زيارته لن تعرقل أي جهود للإنقاذ.

وفي كوريا الشمالية، أوردت صحيفة (الأهرام) أن الأمم المتحدة أعلنت أن العشرات قتلوا وتشرد أكثر من 10 آلاف شخص بسبب فيضانات في كوريا الشمالية، في الوقت الذي تعتزم فيه توسيع نطاق الدعم بعد أن طلبت بيونج يانج مساعدة دولية يوم الأربعاء الماضي، وفي الفلبين، لقى ثلاثة أشخاص على الأقل مصرعهم جراء إعصار (مانكوت) الذى يضرب البلاد محملا برياح تزيد سرعتها على 200 كيلومتر في الساعة وبأمطار غزيرة مما تسبب وقوع فيضانات وانهيارات أرضية وانقطاع في التيار الكهربائي.

وفي شأن دولي آخر، أبرزت صحيفة (الأخبار) تحذير وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من أن منع واشنطن طهران تصدير نفطها سيخلق ظروفا مختلفة "تتجاوز التهديد بإغلاق مضيق هرمز".

ونقلت الصحيفة عن ظريف قوله - في حديث لمجلة (‬شبيجل) الألمانية أمس - إن "‬أمريكا لن تتمكن من منع إيران من تصدير النفط"، مضيفا أنه في حال تمكنت من ذلك "‬فإننا سنكون أمام ظروف مختلفة تتجاوز التهديد بإغلاق مضيق هرمز".

وفي الولايات المتحدة، نسبت الصحيفة إلى وزير الخارجية مايك بومبيو انتقاده سلفه جون كيري بسبب لقائه مسؤولين إيرانيين في محادثات عبر قنوات خلفية، واتهمه بمحاولة تقويض سياسة إدارة الرئيس دونالد ترامب حيال طهران، وقال بومبيو: "ما فعله الوزير كيري غير لائق وغير مسبوق".