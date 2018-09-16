وزير التموين يعلن تفاصيل معرض "أهلا مدارس".. الإثنين

القاهرة - مصراوي:

تعقد وزارة التموين والتجارة الداخلية، غدًا الإثنين، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل معرض "أهلًا مدارس".

يحضر المؤتمر الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس إبراهيم العربى، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، وأيمن حسام الدين مساعد الوزير لشؤون التجارة الداخلية، وبمشاركة العديد من ممثلى الشركات المشاركة بالمعرض.



يقام المعرض فى الفترة من 19 إلى 25 سبتمبر الجارى بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر.



قالت وزارة التموين إنها حريصة على توفير كافة السلع والمنتجات للمواطنين طوال الوقت وكذلك مع دخول المناسبات حيث يتم تنظيم معارض مع فى المناسبات.