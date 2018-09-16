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وزيرة الصحة تزور بورسعيد لمتابعة تنفيذ قانون "التأمين الشامل".. اليوم

06:30 ص الأحد 16 سبتمبر 2018
وزيرة الصحة تزور بورسعيد لمتابعة تنفيذ قانون "التأمين الشامل".. اليوم

كتب - أحمد جمعة:

تزور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، محافظة بورسعيد؛ لمتابعة آليات تنفيذ قانون التامين الصحي الشامل الجديد، والوقوف على أوضاع الوحدات الصحية والمستشفيات بالمحافظة.

وقالت وزيرة الصحة في وقت سابق، إنه تم الانتهاء من تحديد الأطر الفنية لمنظومة ميكنة مشروع التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، ووضع المواصفات الفنية المطلوبة.

أشارت إلى أن إجمالي التكلفة التقديرية للمنظومة يبلغ نحو 300 مليون جنيه، في حين يبلغإجمالي التكلفة التقديرية الأولية للتشغيل والصيانة نحو 60 مليون جنيه سنويًا.

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