بـ23 ألف جنيه للمتر.. "الإسكان" تطرح أبراج المنصورة الجديدة- صور

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت شركة "سيتي إيدج" للتطوير العقاري، تلقي رغبات العملاء، لحجز أولى الوحدات السكنية بمدينة المنصورة الجديدة، تمهيدًا لطرحها للحجز رسميًا خلال الأيام المقبلة، ثم التعاقد الفعلي عيى الوحدات.

وحصل "مصراوي" على تفاصيل الطرح الأول في مدينة المنصورة الجديدة، والتي تقام على مساحة 4 آلاف فدان على الطريق الدولي الساحلي، بين مدينة جمصة وحدود مدينة كفر الشيخ، وبين مدينة جمصة وحدود مدينة دمياط، باستثمارات أوليه تقدر بـ60 مليار جنيه.

فيقول مصدر مسؤول بشركة "سيتي إيدج" للتطوير العقاري، والمسؤولة عن تسويق بعض المشروعات الإسكان بمدينة المنصورة الجديدة في محافظة الدقهلية، إن الشركة بدات استقبال رغبات العملاء لحجز وحدات أبراج المنصورة الجديدة، لافتًا إلى أن المشروع سيحمل اسم "زاهية".

وأكد المصدر، أن المدينة سيتواجد بها 30 برجًا، المرحلة الاولى ستتضمن 12 برجًا، بارتفاعات متوسطها 28 طابقًا، لافتًا إلى أن شركة سيتي إيدج بدات في تسويق أول 6 أبراج، والمتضمنين أكثر من 1200 وحدة سكنية، بين وحدات تجارية وسكنية وتاون هوس.

وأضاف المصدر، أن مساحة الفلل في مدينة المنصورة الجديدة، ستصل إلى 532 متر وتون هاوس بمساحات تبدأ من 282 متر وحتى 228 متر، بينما سيصل مساحة الوحدات السكنية من 130 متر، لافتًا إلى انه سيتم دفع 5% من ثمن الوحدة مقدم حجز، ويمكن تقسيط باقي الثمنم على مدد سدات مختلفة بداية من 3 سنوات و7 سنوات.

وأوضح المصدر أنه تم تحديد سعر المتر في أبراج المنصورة الجديدة ليبدأ من 18 ألف جنيه وحتى 23 ألف جنيه وفقا لموقع الوحدة، لافتًا إلى أن الشركة ما زالت في لالمرحلة الأولى لتسعير هذه الوحدات ويمكن ان تزيد في الفترات المقبلة وفقًا لأسلوب العرض والطلب، لافتصا إلى أن الوحدات يتم تسليمها كاملة التشطيبات، مؤكدًا أنه يتم ايتخدان أفضل أنواع التشطيبات العالمية في هذه الأبراج، فسوف تكون أشبة بالوحدات الفندقية.

تجدر الإشار إلى أن شركة "سيتي إيدج" للتطوير العقاري تأسست كشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنسبة 60%، وبنك الإسكان والتعمير بنسبة 38%، والشركة القابضة للاستثمار والتنمية بنسبة 2%.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء وزير الإسكان والمرافق، وقع في وقت سابق بروتوكول تعاون مع شركة "سيتي إيدج"، تعمل من خلاله الشركة على إدارة التطوير والإشراف على الإنشاءات وتصميم وتنفيذ العلامة التجارية والتسويق والمبيعات، وخدمة ما بعد البيع والصيانة لسبعة مشروعات جديدة في العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، والمنصورة الجديدة.