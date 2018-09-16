عمرو أديب عن تعرضه لـ"التنمر": "تخني وقرعتي السبب"

كتب- محمد جمعة:

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه تعرض للتنمر ومضايقات كثيرة في صغره من قِبل الأطفال وزملائه في المدارس.

و"التنمر" كلمة أُطلقت للتعبير عن العنف أو المضايقات المتعمّدة، سواء اللفظية أو الجسدية، التي تُمارَس على شخص، والتي امتدت للأطفال وصارت تصاحبهم كحقائبهم في المدارس.

وأضاف أديب، خلال تقديمه أولى حلقات برنامجه "الحكاية" على فضائية "MBC مصر"، مساء السبت: "الأطفال كانوا بيضيقوني بسبب جسمي التخين، ودلوقتي بتعرض للتنمر بسبب قرعة رأسي وأنا كبير".

واستضاف أديب 3 من أعضاء مبادرة "ضد التنمر" الذين أكدوا أن 30% من الأطفال يتعرضون للتنمر، والمدارس تتعامل مع هذه الظاهرة على أنها "لعب عيال"، حتى أن بعض الأطفال يطلبون التحويل من مدارسهم بسبب ما يتعرضون له.