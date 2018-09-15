أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث الغسيل الكلوي فيلم الملاك مهرجان الجونة السينمائي محمد صلاح أسعار الذهب

الكهرباء: انقطاع التيار بالعريش بسبب عطل بالمحطة المغذية للمدينة

11:44 م السبت 15 سبتمبر 2018
الكهرباء: انقطاع التيار بالعريش بسبب عطل بالمحطة المغذية للمدينة

الكهرباء

كتب - محمد صلاح:

قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن التيار الكهربائي انقطع عن مدينة العريش في تمام الساعة 9.35 مساء اليوم السبت.

وأضافت الوزارة في بيان اليوم، "أنه في تمام الساعة 9:35 مساء، فصلت الدائرتين 1و2 العريش/ بئر العبد جهد 220 ك.ف، المغذية لمدينة العريش وأعقبه خروج الوحدتين 1و2 بمحطة العريش لتوليد الكهرباء".

وذكرت الوزارة أن خروج الدائرتين أدى لانقطاع التغذية الكهربية عن مدينة العريش، موضحة أن المجهودات متواصلة لعمل اللازم والتنسيق نحو معرفة الأسباب وسرعة إعادة التيار الكهربي.

الكهرباء انقطاع التيار العريش عطل فني

الخبر التالى:

عمرو أديب عن تعرضه لـ"التنمر": "تخني وقرعتي السبب"
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان