الكهرباء: انقطاع التيار بالعريش بسبب عطل بالمحطة المغذية للمدينة

كتب - محمد صلاح:

قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن التيار الكهربائي انقطع عن مدينة العريش في تمام الساعة 9.35 مساء اليوم السبت.

وأضافت الوزارة في بيان اليوم، "أنه في تمام الساعة 9:35 مساء، فصلت الدائرتين 1و2 العريش/ بئر العبد جهد 220 ك.ف، المغذية لمدينة العريش وأعقبه خروج الوحدتين 1و2 بمحطة العريش لتوليد الكهرباء".

وذكرت الوزارة أن خروج الدائرتين أدى لانقطاع التغذية الكهربية عن مدينة العريش، موضحة أن المجهودات متواصلة لعمل اللازم والتنسيق نحو معرفة الأسباب وسرعة إعادة التيار الكهربي.