وزيرة الهجرة تزور "الكاتدرائية" بمشاركة وفد شبابي من أستراليا

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كتب-إسلام ضيف:

زارت الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم السبت، الكاتدرائية المرقسية بالعباسية والكنيسة البطرسية، برفقة وفد من الجيل الثاني والثالث من المصريين المقيمين في أستراليا.

وذكر بيان للكنيسة الأرثوذكسية اليوم السبت، أن الأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس والنائب الباباوي، استقبلهم برفقة بربارة سليمان مدير المكتب الباباوي للمشروعات والعلاقات.

من جانبهن أعرب الأنبا دانيال عن ترحيبه بالوفد باسم قداسة البابا الذي يقوم بزيارة رعوية لأمريكا حاليًا.

وقدم النائب الباباوي شرحًا مركزًا عن تاريخ الكنيسة ووحدة المصريين على مدار التاريخ، مشيرًا إلى المشاكل التي تحدث داخل الوطن تحل في إطار الأسرة الواحدة.

وألمح إلى أن نسبة الشباب في مصر تتعدي نصف المجتمع، وأن التوجهات الحالية للدولة تميل إلى الاعتماد على الشباب.

ومن جهتها طلبت الدكتورة نبيلة مكرم من الوفد نقل الصورة الحقيقية لمصر التي رأوها إلى الآخرين ممن يتعاملون معهم.