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عمرو أديب: تركيا لا تُمثل الإسلام.. "دول بيقننوا بيوت الدعارة"

11:02 م السبت 15 سبتمبر 2018
عمرو أديب: تركيا لا تُمثل الإسلام.. "دول بيقننوا بيوت الدعارة"

الإعلامي عمرو أديب

كتب- محمد جمعة:

انتقد الإعلامي عمرو أديب، دعوات الإخوان لدعم الاقتصاد التركي بعد سقوط عملتها أمام الدولار وتعرضها لخسائر كبيرة.

وقال أديب، خلال تقديم أولى حلقات برنامجه "الحكاية" على فضائية "MBC مصر"، مساء السبت: "حجم النفاق عند الإخوان بقى كبير قوي، ومش عارف استخدم العبارات التافهة التي بيستخدموها في دعواتهم".

وتابع أديب: "إنتوا عايزين تنقذوا تركيا باعتبارهم ممثلين للإسلام إزاي.. ده أردوغان بيقنن بيوت الدعارة وعلاقته بالإسرائيلين من أفضل ما يمكن".

وأضاف موجهًا حديثه للمواطن القطري: "أنت ممكن تبقى ماشي في الدوحة عادي خالص، وتوقفك لجنة فيها عساكر أتراك تقلك آمان يا للي".

واستطرد أديب: "الإخوان قدمهم نحس على كل الدول اللي دخولها.. حكموا مصر 10 أشهر جابوها الأرض وتعرضت لحوادث الحرائق والقتل والفوضى".​

عمرو أديب تركيا الاقتصاد التركي الإخوان برنامج الحكاية MBC مصر

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