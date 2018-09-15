عمرو أديب عن واقعة "ديرب نجم": منظومة الصحة "تعبانة"

كتب- أحمد الصعيدي:

أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن استيائه الشديد بعد وفاة 3 أشخاص وإصابة 13 آخرين من مرضى الغسيل الكلوي بمستشفى ديرب نجم بمحافظة الشرقية، قائلًا: "لن تكون الأخيرة وستتكرر كثيرًا".

وأوضح "أديب"، مقدم برنامج برنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "MBC مصر"، مساء السبت، أن منظومة الصحة في مصر "تعبانة"، ويجب أن تتحسن الخدمة بشكل كبير، مؤكدًا أن منظومة الغسيل الكلوي بمصر ينقصها الضمير.

وأضاف "أديب"، أن النائب العام سيصل إلى نتيجة سريعة بشأن تلك الواقعة، لافتًا إلى أن وضع التعليم والصحة في مصر صعب للغاية، وإصلاحهما سيأخذ وقتًا كبيرًا.

وتُوفي 3 مرضى وأُصيب 13 آخرين بعد إجراء جلسة غسيل كلوي بمستشفى ديرب نجم بالشرقية.

وأمرت وزيرة الصحة هالة زايد، بإغلاق فوري لوحدة الغسيل الكلوي وإحالة مدير المستشفى ومدير الوحدة للنيابة العامة، ووجهت بفتح تحقيق عاجل، وتشكيل لجنة تضم 3 فرق من الوزارة.