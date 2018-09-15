"التعليم" تنفي تسمم عدد من معلمي المدارس اليابانية

كتبت-ياسمين محمد:

نفى الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، ما تردد بشأن إصابة عدد من معلمي المدارس المصرية اليابانية بحالات تسمم، اليوم السبت، خلال تلقيهم التدريبات على أنشطة "التوكاتسو" اليابانية، بالمدينة التعليمية بـ 6 أكتوبر.

وأوضح عمر، لمصراوي، أنه وردت شكاوى بشعور بعض المعلمين بإعياء، وبتوقيع الكشف الطبي عليهم تبين أنهم يعانون من تلبك معوي جراء تناولهم وجبة في فترة الاستراحة.

وأضاف: "ما تردد عن تسمم المعلمين كلام عار تماما عن الصحة، حيث أصيب اثنان من المعلمين ببعض الآلام بالمعدة، وعلى الفور تم التوجه بهم للمستشفى، وبالكشف عليهم تبين إصابتهم بنزلة معوية فقط، ولم تظهر أي أعراض للتسمم".

ولفت إلى أنه تم تحليل عينة من من المياه والطعام وتبين أنها "سلبية".

وبدأ نحو 1000 من معلمي ومديري المدارس المصرية اليابانية، أمس الجمعة، تلقي التدريبات على أنشطة "التوكاتسو" اليابانية، بمقر المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، ويستمر تدريبهم حتى 18 سبتمبر المقبل.

وتفتتح وزارة التربية والتعليم 34 مدرسة مصرية يابانية، بـ19 محافظة، مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2018/2019، في 22 سبتمبر المقبل.