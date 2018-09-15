عمرو أديب يبدأ "الحكاية" بالحديث عن تركيا: "الإخوان جابوها الأرض" (فيديو)

كتب- محمد جمعة:

انطلقت أولى حلقات برنامج "الحكاية" للإعلامي عمرو أديب، والمذاع على فضائية "MBC مصر"، مساء السبت.

وافتتح أديب برنامجه مباشرة بالحديث عن الوضع الاقتصادي في تركيا، قائلا: "حكاية تركيا عملالي مشكلة كبيرة، مش قادر أفهم ليه كل ما تركيا تبقى في مصيبة الناس تقول دي حاجة حلوة، ويوم ما يبقى عندهم كارثة اقتصادية الناس تقول ده كويس".

وتابع أديب: "كنت من الناس المخدعين في الاقتصاد التركي، فجأة بدأ الانهيار، وتدهور في كل الشركات التركية".

واستطرد: "الإخوان قدمهم نحس على تركيا وجابوها الأرض.. والآن تستدين تركيا من أجل دفع الفوائد بينما يصفق لها الإخوان لأنها تستضيفهم وبتأكلهم شورما.. وكمان قدمهم نحس على قطر".



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