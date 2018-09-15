ننشر قائمة المكرمين بمهرجان "الفضائيات العربية"

كتب - مصطفى علي:

تنطلق بعد قليل الدورة التاسعة لمهرجان الفضائيات العربية، والذي يشهد تكريم عدد من الأسماء البارزة في مجالي الفن والإعلام.

وبدأ توافد نخبة من نجوم الفن والإعلام على المهرجان بإطلالات مميزة.

وانطلق المهرجان لأول مرة في مارس 2008، ويهدف إلى تشجيع القنوات الفضائية المتميزة، واستمرارها في تقديم محتوي إعلامي مميز وهادف للمشاهد العربي.

ويتم تكريم الفائزين بناء على تصويت الجمهور، عبر الموقع الرسمي للمهرجان.

وحصد الراديو 9090 جائزة أحسن محطة إذاعية، فيما حصل برنامج "ناس وناس" الذي يقدمه الإذاعيان فاطمة مصطفى ومحمد نشأت على جائزة أفضل برنامج إذاعي، كما حصدت شبكة قنوات dmc، جائزة أفضل قناة تليفزيونية بعد استفتاء طُرح للجمهور خلال الأسابيع الماضية.

وتشهد هذه الدورة تكريم أسماء فنية بارزة من بينهم: الفنانة منة شلبي، والفنانة اللبنانية نور، والدكتور عمرو الليثي، والفنانة وفاء عامر، ونيللي كريم، وأمير كرارة، ورامي صبري، وبشرى، وهنا الزاهد، وإنجى المقدم، وحنان مطاوع، وريهام عبدالغفور، وأحمد داش، وأسماء أبواليزيد، وأحمد فهمي، الذى سيتم تكريمه عن مسلسل "الوصية"، والفنان دياب، عن دوره بمسلسل "أيوب"، والفنان إيهاب فهمي، عن دوره بمسلسلي "قانون عمر"، و"فوق السحاب"، وآيتن عامر، والفنانة مريهان حسين، والفنان أكرم حسني، والفنانة ياسمين غيث، وهانى البحيري، والدكتور حاتم نعمان، والمخرج أحمد خالد موسى.

وتضم لجنة النقاد القائمة بأعمال اختيار جوائز النقاد بالمهرجان، عددا من الأسماء البارزة، وهم: طارق الشناوى وخيرية البشلاوي وماجدة موريس وآمال عثمان ورامي عبد الرازق وأسامة عبد الفتاح.

وتكرم إدارة المهرجان، المخرج محمد عبدالعزيز خلال تلك الدورة.