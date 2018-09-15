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    وزير التعليم العالي: مصاب في حالة حرجة بحادث "ديرب نجم"

    09:36 م السبت 15 سبتمبر 2018
    وزير التعليم العالي: مصاب في حالة حرجة بحادث "ديرب نجم"

    كتب- أحمد الصعيدي:
    قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إنه تم استقبال 11 حالة من مستشفى ديرب نجم إلى المستشفى الجامعي بالشرقية، مشيرًا إلى أن هناك تعاون دائم مع وزارة الصحة حال حدوث أي أزمات.

    وأشار "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، إلى وجود حالة حرجة واحدة بين المصابين الذين تم نقلهم للمستشفى الجامعي، منوهًا إلى نقل حالتين لمستشفى خاص ويجري متابعتهم.

    وأوضح "عبد الغفار"، أن معظم الحالات التي تم نقلها من ديرب نجم كانت تعاني من ضيق في التنفس، بالإضافة إلى وجود حالات تعاني من "زغللة" في العين وارتفاع في ضغط الدم.

    وتُوفي 3 مرضى وأُصيب 13 آخرين بعد إجراء جلسة غسيل كلوي بمستشفى ديرب نجم بالشرقية، وتوجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إلى المحافظة للاطمئنان على المصابين، وأمرت بإغلاق فوري لوحدة الغسيل الكلوي وإحالة مدير المستشفى ومدير الوحدة للنيابة العامة، ووجهت بفتح تحقيق عاجل، وتشكيل لجنة تضم 3 فرق من الوزارة.

    مستشفى ديرب نجم حادث الغسيل الكلوي خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي

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