"عودة البث المباشر" على طاولة البرلمان في أولى جلساته بدور الانعقاد الرابع

كتب- محمد جمعة:

أعلن النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، أن المجلس سيناقش في أولى جلساته بدور الانعقاد الرابع، عودة البث التليفزيوني المباشر للجلسات.

وقال "حسب الله" خلال حواره ببرنامج "الحياة في مصر"، مساء السبت، إن هناك اتجاه للموافقة على عودة البث المباشر لجلسات مجلس النواب بداية من دور الانعقاد الرابع وحتى نهاية دورة المجلس العام المقبل.

ومن المقرر أن يبدأ دور الانعقاد الرابع للبرلمان، مطلع أكتوبر المقبل.

وعلى جانب آخر، أضاف متحدث البرلمان أن المواطن يتعامل حتى الآن مع عضو مجلس النواب على أنه المسؤول عن تقديم الخدمات، مشيرًا إلى أنه يجب توعية المواطنين بهذا الأمر حتى يتفرع النواب لدورهم التشريعي.

ووجه "حسب الله" الشكر للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس على إدارته المجلس خلال الفترة الماضية، متابعًا: "التاريخ سينصفه".