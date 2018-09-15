  • عاجل:تغطية خاصة| أزمة وفيات "الغسيل الكلوي" بالشرقية (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    حادث الغسيل الكلوي فيلم الملاك مهرجان الجونة السينمائي محمد صلاح أسعار الذهب

    غدًا.. مؤتمر لوزير التعليم لإعلان آخر مستجدات المنظومة التعليمية

    09:17 م السبت 15 سبتمبر 2018
    غدًا.. مؤتمر لوزير التعليم لإعلان آخر مستجدات المنظومة التعليمية

    الدكتور طارق شوقي

    كتبت-ياسمين محمد:

    يعقد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، غدا الأحد، مؤتمرًا صحفياً، للرد على تساؤلات الصحفيين بشأن نظام التعليم الجديد، وشرح بروتوكول "الدبلومة الأمريكية"، وكل ماوصل إليه تدريب المعلمين.

    يحضر المؤتمر الصحفي، قيادات وزارة التربية والتعليم، ويعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، بالقاعة الكبرى يديوان عام وزارة التربية والتعليم.

    وكان الدكتور طارق شوقي، أكد أنه سيعقد مؤتمرا دوريا كل أحد، لإطلاع الرأي العام على كل ما هو جديد في المنظومة التعليمية.

    طارق شوقي وزارة التربية والتعليم المنظومة التعليمية نظام التعليم الجديد الدبلومة الأمريكية

    الخبر التالى:

    "عودة البث المباشر" على طاولة البرلمان في أولى جلساته بدور الانعقاد الرابع
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان