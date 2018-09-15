غدًا.. مؤتمر لوزير التعليم لإعلان آخر مستجدات المنظومة التعليمية

كتبت-ياسمين محمد:

يعقد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، غدا الأحد، مؤتمرًا صحفياً، للرد على تساؤلات الصحفيين بشأن نظام التعليم الجديد، وشرح بروتوكول "الدبلومة الأمريكية"، وكل ماوصل إليه تدريب المعلمين.

يحضر المؤتمر الصحفي، قيادات وزارة التربية والتعليم، ويعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، بالقاعة الكبرى يديوان عام وزارة التربية والتعليم.

وكان الدكتور طارق شوقي، أكد أنه سيعقد مؤتمرا دوريا كل أحد، لإطلاع الرأي العام على كل ما هو جديد في المنظومة التعليمية.