"الجمال" يدعو لتطبيق الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب

القاهرة - أ ش أ:

قال اللواء سعد الجمال، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن وحدة الإرادة السياسية العربية والقرار العربي "أساس كل شيء"، داعيا إلى تطبيق الاتفاقية العربية ﻟﻤﻛﺎﻓﺤﺔ الإرﻫﺎب اﻟﻤوﻗﻌﺔ عام 1998 ليكون هناك مناخ آمن يساعد على زيادة الاستثمارات بين الدول العربية.

جاء ذلك خلال جلسة العمل الثانية للندوة البرلمانية العربية للاتحاد البرلماني العربي، التي عقدت في مقر مجلس النواب اليوم السبت، حول التحديات الداخلية للوطن العربي والمشاكل الاقتصادية ومعوقات التنمية (الفقر والبطالة)، والحكم الرشيد، وذلك بحضور ممثلي برلمانات كل من اليمن والأردن والكويت والإمارات والبحرين والمغرب والجزائر وفلسطين والصومال والسودان.

وأضاف الجمال أن عدم توحد القرار العربي سيقف عائقاً أمام أي خطوة نتحدث عنها، مشيراً إلى أنه بالرغم من اتخاذ قرار بشأن إنشاء السوق العربية المشتركة منذ 1964، لكننا حتي الآن لم نصل في هذه المرحلة إلا منطقة التجارة العربية الحرة.